Артета назвал выдающимся выступлением победу «Арсенала» над «Вест Хэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после матча 17-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (3:1).

«Мы проявили прекрасное самообладание и мастерство. С самого начала матча мы стали играть не так, как хотел соперник, продолжали давить. Выдающееся выступление», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Команда Микеля Артеты, лидирующая в АПЛ, оторвалась от второго места на семь очков. «Молотобойцы» идут четырнадцатыми и всего на одно очко опережают зону вылета.

30 декабря «Вест Хэм» примет «Брентфорд», а «Арсенал» на следующий день сыграет в гостях против «Брайтона».