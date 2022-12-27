РФС перенес голосование о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Это связано с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года», - говорится в сообщении.

Напомним, что Россия отстранена от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Кроме того, страны была лишена права проведения нескольких крупных турниром. Когда закончатся данные санкции - пока неизвестно.