Стали известны условия «Барселоны» для подписания контракта с Мукоко

«Барселона» не намерена бороться за трансфер форварда дортмундской «Боруссии» Юссуфы Мукоко с другими клубами.

Как отмечают испанские СМИ, каталонская команда заинтересована в подписании соглашения с 18-летним футболистом, но выдвинула свои условия. В «Барселоне» считают, что если Юссуф хочет играть за «сине-гранатовых», то должен согласиться на зарплату меньше, чем ему могут предложить в других клубах.

Ранее в СМИ сообщалось, что на нападающего претендовали «Реал», «Ювентус» и «Ливерпуль».

Добавим, что Мукоко выступает за основной состав дортмундской «Боруссии» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.