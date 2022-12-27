Лингард выступил с критикой в адрес «Манчестер Юнайтед»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард выступил за обвинениями в адрес манкунианцев.

Напомним, что 30-летний футболист провел в системе «красных дьяволов» большую часть карьеры. Летом он перешел в «Ноттингем».

«Я бы предпочел, чтобы кто-нибудь сказал мне: «Вот почему ты не играешь», но этого не последовало. Это были ложные обещания. Когда ты хорошо работаешь на тренировках и не играешь - очень расстраивает», — цитируют Лингарда британские СМИ.

Добавим, что 27 декабря «Ноттингем» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.