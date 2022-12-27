Конте отреагировал на кричалки «ты подвел свою страну» в адрес Кейна

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал кричалки фанатов «Брентфорда» в адрес нападающего Гарри Кейна.

Болельщики кричали: «Ты подвел свою страну!» Таким образом, они отсылают к промаху Кейна с пенальти в концовке матча 1/4 финала ЧМ-2022, в результате чего Англия не смогла сравнять счет и вылетела с турнира, проиграв сборной Франции (1:2).

«Болельщики так отреагировали, потому что он играл за «Тоттенхэм», вряд ли их сейчас волнует то, что произошло за Англию. Это нормально», - приводит слова итальянского специалиста зарубежная пресса.

Добавим, что команда Томаса Франка с 20 очками располагаются на девятой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Антонио Конте находятся на четвертой строчке, имея в своем активе 30 очков.

В следующем туре «Брентфорд» отправится на выезд к «Вест Хэму» (31 декабря), а «Тоттенхэм» примет дома «Астон Виллу» (1 января 2023 года).