«Рубин» опубликовал прощальную речь Слуцкого перед уходом из клуба

«Рубин» опубликовал прощальную речь Леонида Слуцкого перед уходом с поста главного тренера.
Видеозапись появилась на YouTube-канале казанского клуба.
Напомним, что Слуцкий покинул команду 15 ноября 2022 года. Специалист возглавлял «Рубин» с декабря 2019-года.
«К большому сожалению, в жизни иногда бывают моменты, когда ты принимаешь единственно возможное решение в опреденных обстоятельствах. Оно в данном случае никак не связано с игровым перформансом, со спортивной вещью, с задачами, которые мы решаем по ходу сезона», - заявил Слуцкий.
Добавим, что обязанности главного тренера сейчас исполняет Юрий Уткульбаев.
источник: «Советский спорт»