Епанчинцев - о поражении от «Адмирала»: Матч нереализованных моментов и ошибок

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев дал комментарий после поражения своей команды от «Адмирала» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Если брать игру в целом, это матч нереализованных моментов и ошибок, которые мы, к сожалению, допустили больше, чем соперник», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Добавим, что автором единственной шайбы «Амура» стал Иван Николишин (47-я минута). В составе «Адмирала» отличились Либор Шулак (15-я), Дмитрий Сидляров (39-я) и Горшков (60-я).

«Амур» идет 9-м в таблице Восточной конференции, имея в активе 40 очков. «Моряки» с 53 очками остались на шестой строчке.