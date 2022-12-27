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«Манчестер Юнайтед» упустил Гакпо из-за переговоров по продаже клуба

Неясность будущего клуба мешает его активности на трансферном рынке.
27 декабря 2022 15:30
автор: Александр Евграфов

Английский «Манчестер Юнайтед» провалил трансфер игрока ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо из-за намерения владельцев клуба продать его, сообщают британские СМИ.

По данным источника, сделку по продаже клуба Аврам и Джоэл Глейзеры, которым принадлежит «МЮ» намерены провести в начале 2023 года. Из-за неопределенности владельцев трансферная активности клуба также находится под угрозой. Как отмечают журналисты, она стала одной из причин почему Гакпо выбрал «Ливерпуль».

«Манчестер Юнайтед» может искать пока лишь варианты аренды футболистов, что не устраивало Гакпо.

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«Манчестер Юнайтед» упустил Гакпо из-за переговоров по продаже клуба
Неясность будущего клуба мешает его активности на трансферном рынке.
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