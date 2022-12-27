Месси пропустит два матча чемпионата Франции

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси вернется к тренировкам с «Пари Сен-Жермен» 2 или 3 января, сообщил главный тренер чемпионов Франции Кристоф Гальтье, которого цитирует журналист Гренье в социальных сетях.

По данным источника, Месси еще не вернулся в расположение «ПСЖ», а планирует сделать это 2-3 января. Таким образом, Месси пропустит минимум два матча: 28 декабря «ПСЖ» примет «Страсбург», а 1 января на выезде встретится с «Лансом».

После 15 туров «Пари Сен-Жермен» лидирует в чемпионате Франции, набрав 41 очко, и опережая на пять очков «Ланс».