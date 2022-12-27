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«Аякс» досрочно расторг контракт с бронзовым призером чемпионата мира 2014 года

Соглашение было рассчитано до лета 2023 года, но стороны решили не ждать конца срока.
27 декабря 2022 17:40
автор: Александр Евграфов

Нидерландский футбольный клуб «Аякс» досрочно расторг контракт с защитником Дейли Блиндом, сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 32-летним нидерландцем было рассчитано до лета 2023 года, но стороны решили расторгнуть его с 31 декабря. Причины данного решения не сообщаются.

«В последние несколько дней мы договорились о расторжении контракта. Надеюсь, он сможет найти другой клуб, в котором завершит свою успешную карьеру. Мы определили матч, после которого он сможет попрощаться с болельщиками», - цитирует сайт генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара.

Блинд провел за команду 333 матча, забил 13 мячей, отдал 21 голевую передачу. Он семь раз становился чемпионом страны, был игроком сборной Нидерландов, за которую сыграл 99 матчей, забил 3 гола и отдал 14 результативных пасов. В 2014 году стал в составе национальной команды бронзовым призером чемпионата мира в Бразилии.

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