World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Бавария» наложила вето на продажу Альфонсо Дэвиса

В мюнхенскому клубе рассчитывают на игрока.
27 декабря 2022 17:47
автор: Артур Гичунцев

«Бавария» не будет рассматривать предложения о продаже крайнего защитника Альфонсо Дэвиса. Об этом информируют немецкие СМИ.

По данным источника, в мюнхенском клубе рассчитывают на футболиста и считают его одним из лидеров команды. Отмечается, что чемпион Германии собирается продлить контракт с игроком, который истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что 22-летний Дэвис привлек внимание мадридского «Реала».

В нынешнем сезоне канадец отыграл за «Баварию» 21 матч и набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас».

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Артем Ребров: Жиго стал своим для болельщиков «Спартака». Мы всегда будем ему рады
Француз отыграл в футболке красно-белых больше 100 матчей.
27.12.2022 18:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Видел потенциал и величие клуба в России». Абаскаль - о решении возглавить «Спартак»
Ранее специалист работал в швейцарском «Базеле».
27.12.2022 18:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Беллингем готов перейти в «Ливерпуль»
Сумма трансфера может составить 60 млн евро.
27.12.2022 18:17
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» наложила вето на продажу Альфонсо Дэвиса
В мюнхенскому клубе рассчитывают на игрока.
27.12.2022 17:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Аякс» досрочно расторг контракт с бронзовым призером чемпионата мира 2014 года
Соглашение было рассчитано до лета 2023 года, но стороны решили не ждать конца срока.
27.12.2022 17:40
Футбол
автор: Александр Евграфов
Месси пропустит два матча чемпионата Франции
Аргентинец вернется к тренировкам с «ПСЖ» в начале января.
27.12.2022 16:27
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Реал» хочет вернуть Гарсию в свой состав
Мадридский клуб заинтересован организовать переход в зимнее трансферное окно.
27.12.2022 16:18
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Манчестер Юнайтед» упустил Гакпо из-за переговоров по продаже клуба
Неясность будущего клуба мешает его активности на трансферном рынке.
27.12.2022 15:30
Футбол
автор: Александр Евграфов
Епанчинцев - о поражении от «Адмирала»: Матч нереализованных моментов и ошибок
«Амур» уступил своему сопернику со счетом 1:3.
27.12.2022 15:18
Футбол
Экс-агент Онугхи заявил, что не знает, где продолжит карьеру его бывший клиент
Ранее футболист покинул израильский «Бней Сахнин».
27.12.2022 15:00
Футбол
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика