«Бавария» наложила вето на продажу Альфонсо Дэвиса

«Бавария» не будет рассматривать предложения о продаже крайнего защитника Альфонсо Дэвиса. Об этом информируют немецкие СМИ.

По данным источника, в мюнхенском клубе рассчитывают на футболиста и считают его одним из лидеров команды. Отмечается, что чемпион Германии собирается продлить контракт с игроком, который истекает летом 2025 года.

Ранее сообщалось, что 22-летний Дэвис привлек внимание мадридского «Реала».

В нынешнем сезоне канадец отыграл за «Баварию» 21 матч и набрал 6 (3+3) очков по системе «гол+пас».