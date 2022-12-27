Беллингем готов перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может перебраться в «Ливерпуль». Об этом сообщают британские СМИ.

По данным источника, англичанин готов стать игроком «красных». Во время выступления на ЧМ-2022 он близко общался с Джорданом Хендерсоном и Трентом Александер-Арнолдом.

Отмечается, что хавбек «шмелей» является приворотной целью клуба на зимнее трансферное окно. На «Энфилде» планируют активировать пункт о сумме отступных, составляющий 60 млн евро.

Ранее сообщалось, что 19-летний полузащитник привлек внимание «Манчестер Юнайтед» и «Челси».