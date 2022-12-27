«Видел потенциал и величие клуба в России». Абаскаль - о решении возглавить «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему решил возглавить московский клуб.

Напомним, что 33-летний специалист стал наставником «Спартака» летом 2022 года.

«Подумал, что пора развивать проект. Запомнил «Спартак» как команду, разгромившую «Севилью» (5:1) и добивавшуюся результатов в Европе. Видел потенциал и величие клуба в стране. Спортивный директор Лука Каттани также оказал на меня большое влияние», — цитируют Абаскаля зарубежные СМИ.

На данный момент «Спартак» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 36 очков в 17 играх.