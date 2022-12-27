Макаллистер попал в сферу интересов «Челси», «Атлетико» и «Арсенала»

Хавбек сборной Аргентины Алексис Макаллистер может продолжить карьеру в одном из ведущих европейских клубов.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Гастон Эдул, в услугах 24-летнего футболиста заинтересованы «Атлетико», «Челси» и «Атлетико».

Напомним, что Макаллистер выступает за «Брайтон». Соглашение полузащитника с клубом АПЛ рассчитано до 2025 года.

Алексис принял участие в шести матчах ЧМ-2022, в которых забил один гол и отдал результативную передачу. Сборная Аргентины выиграла турнир.