Из комнаты, в которой жил Месси на ЧМ в Катаре, сделают музей

Лионель Месси поехал в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022. Его команда дошла до финала, в котором обыграла Францию (3:3, серия пенальти – 4:2).

В решающей игре 35-летнйй нападающий оформил дубль, а также реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых. Позже Месси был признан лучшим игроком мундиаля.

Как сообщают французские СМИ, комната, в которой проживал форвард, будет переоборудован в музей.

Напомним, сборная Аргентины остановилась в Катарском университете Дохи, а на двери комнаты, в которой жил капитан «альбиселесте», была нашивка в цветах Аргентины и надпись «L. Messi».