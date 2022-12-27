Игрок сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер поделился мнением о партнере по национальной команде Лионеле Месси.

Отмечается, что аргентинцы стали чемпионами мира в Катаре, обыграв в финале турнира сборную Аргентины ( 3:3, пен. 4:2).

«Я был очень взволнован, мои руки тряслись. Я скромный человек, я нервничал. Но затем я осознал, насколько Месси скромен. Когда мы прибыли, он ужинал. Встреча с ним, это прекрасный момент», – приводит слова Мак Аллистера зарубежная пресса.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 Мак Аллистер отыграл за сборную Аргентины шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.