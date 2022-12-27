Левандовски рассказал, какие тренеры сыграли ключевую роль в его карьере 

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поделился мнением о наставниках, с которым ему приходилось работать на протяжении своей карьеры.
Отмечается, что в данный момент игрок сборной Польши выступает за «Барселону».
«По-настоящему раскрылся я под руководством Юргена Клоппа, Карло Анчелотти, Ханса-Дитера Флика и Пепа Гвардиолы», – приводит слова Левандовского испанская пресса.
Добавим, что Левандовски присоединился к «Барселоне» летом 2022 года. В нынешнем сезоне под руководством Хави он провел 19 матчей, забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи.