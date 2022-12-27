«Ахмат» проведет восемь товарищеских матчей с российскими и сербскими клубами

Футболисты «Ахмата» проведут восемь матчей во время трех зимних тренировочных сборов, которые пройдут в Турции, сообщатся в Telegram-канале грозненского клуба.

«Ахмат» отправится на первый сбор 10 января. Во время трех сборов «Ахмат» сыграет с

сербскими «Партизаном» (19 января) и «Воеводиной» (23 января), а также с «Чайкой» из Песчанокопска (5 февраля), «Химками» (5 февраля), «Волгой» (11 февраля), ЦСКА (11 февраля), «Рубином» (16 февраля) и нижнекамским «Нефтехимиком» (17 февраля).

«Ахмат» в 17 играх набрал 26 очков и занимает шестое место в чемпионате России.