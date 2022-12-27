Агент Кофрие заявил, что его клиент не вернется в «Спартак» в зимнее трансферное окно 

Представитель интересов защитника Максимилиано Кофрие, Давид Ласарацина объявил, что его игрок не уйдет из «Клермона» в ближайшее время.

Отмечается, что французский клуб арендовал бельгийского игрока у красно-белых летом 2022 года.

«Будем размышлять о дальнейшей карьере Кофрие будущем летом. Его арендное соглашение с «Клермоном» рассчитано до конца июня 2023 года, поэтому мы не увидим его в составе «Спартака» в текущем сезоне. Нужно проанализировать дальнейшие действия», – приводит слова Ласарацина «РБ-Спорт».

Добавим, что в нынешнем сезоне за «Клермон» Кофрие принял участие в девяти встречах и не отметился результативными действиями.