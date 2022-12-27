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«Барселона» готова расстаться с Ферраном Торресом летом 

Испанец не впечатлил руководство сине-гранатовых своей игрой в текущем сезоне.
27 декабря 2022 21:30
автор: Глеб Шевяков

Нападающий Ферран Торрес не оправдывает надежды руководства «Барселоны» после перехода из «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Серхи Капдевилья в своих соцсетях.

Отмечается, что игрок сборной Испании может быть продан каталонским клубом следующим летом.

По информации источника, представители сине-гранатовых не впечатлены выступлением 22-летнего игрока в текущем сезоне. В случае, если футболист не улучшит свою игру в оставшейся части сезона, его могут выставить на продажу.

Напомним, что Торрес присоединился к «Барселоне» зимой 2022 года. В нынешнем сезоне за каталонцев он провел 18 матчей, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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