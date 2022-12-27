«Антверпен» желает пригласить в команду игрока сборной Нидерландов Блинда 

Руководство «Антверпена» заинтересовано в услугах нидерландского защитника Дейли Блинда. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.
Отмечается, что ранее футболист сборной Нидерландов покинул «Аякс» на правах свободного агента.
Как утверждает источник, представители бельгийского клуба считают, что приглашение опытного защитника положительно повлияет на команду.
Добавим, что Блинд выступал за «Аякс» на протяжении большей части своей карьеры. За клуб Эридивизи он отыграл 333 матча, отметился 13 забитыми мячами и 21 ассистами.