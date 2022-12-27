Абаскаль назвал причину, по которой «Спартак» считают грандом российского футбола 

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением об известности красно-белых в России.

Отмечается, что по мнению испанского специалиста, популярность во многом зависит от болельщиков московского клуба.

«В России, в любом гостинице, в любом населенном пункте, вы сможете встретить фанатов красно-белых. Это подводит к мысли, что «Спартак» может ощущать себя как дома в любом уголке страны. Это является огромным преимуществом, однако это может в какой-то степени давить на игроков», – приводит слова Абаскаля испанская пресса.

Напомним, что «Спартак» под руководством Абаскаля в текущем сезоне занимает второю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков после 17 матчей.