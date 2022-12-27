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«Челси» одолел «Борнмут» после возобновления сезона АПЛ

Лондонский клуб обыграл своего соперника со счетом 2:0.
27 декабря 2022 22:26
автор: Глеб Шевяков

В матче 17-го тура АПЛ «Челси» в домашнем матче одержал победу над «Борнмутом».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых отличились Кай Хаверц (16-я минута) и Мейсон Маунт (24).

Таким образом, подопечные Грэма Поттера набирают 24 очка и занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вишни» находятся на 14 месте, имея в своем активе 16 очков.

Добавим, что в следующем туре АПЛ «Челси» отправится в гости к «Ноттингем Форест», а «Борнмут» сыграет дома с «Кристал Пэлас».

АПЛ

17-й тур

«Челси» (Лондон) - «Борнмут» (Борнмут) - 2:0 (2:0)

Голы: Хавертц, 16, Маунт, 24.

источник: «Советский спорт»
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