«Челси» одолел «Борнмут» после возобновления сезона АПЛ

В матче 17-го тура АПЛ «Челси» в домашнем матче одержал победу над «Борнмутом».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых отличились Кай Хаверц (16-я минута) и Мейсон Маунт (24).
Таким образом, подопечные Грэма Поттера набирают 24 очка и занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. «Вишни» находятся на 14 месте, имея в своем активе 16 очков.
Добавим, что в следующем туре АПЛ «Челси» отправится в гости к «Ноттингем Форест», а «Борнмут» сыграет дома с «Кристал Пэлас».
АПЛ
17-й тур
«Челси» (Лондон) - «Борнмут» (Борнмут) - 2:0 (2:0)
Голы: Хавертц, 16, Маунт, 24.
источник: «Советский спорт»