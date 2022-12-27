Депай может вернуться в «Манчестер Юнайтед» 

Руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в услугах форварда «Барселоны» Мемфиса Депая. Об этом сообщает журналист Тайрон Маршалл в своих соцсетях.
Отмечается, что игрок сборной Нидерландов уже выступал за манкунианцев с 2015 по 2017 годы.
По информации источника, представители красных планируют арендовать 28-летнего нападающего у каталонцев. Английский клуб не готов тратить большие суммы в зимнее трансферное окно.
Добавим, что Депай присоединился к «Барселоне» летом 2021 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне за команду Хави он провел три матча и забил один гол.