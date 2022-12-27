Тренер «МЮ» тен Хаг – о Варане: Он сказал мне, что готов к матчу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о защитнике команды Рафаэле Варане в преддверии матча с «Ноттингем Форрест» в рамках 17-го тура чемпионата Англии.

Отмечается, что французский игрок был основным защитником в составе национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Он желает выступить в этой встрече. Он прекрасный футболист, который за карьеру завоевал множество важных трофеев. Он сказал мне, что готов играть и я доверяю ему. Мы нуждаемся в нем, он очень важен для команды», – приводит слова тен Хага британская пресса.

Добавим, что матч 17-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форрест» состоится сегодня. Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.