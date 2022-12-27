«Бенфике» предложили 127 миллионов евро за трансфер Энцо Фернандеса  

Руководство «Бенфики» получило два предложения о покупке полузащитника команды Энцо Фернандеса в размере 127 миллионов евро. Об этом сообщает португальская пресса.

Отмечается, что аргентинский хавбек стал чемпионом мира в составе национальной команды в Катаре.

Как утверждает источник, представители «орлов» получили трансферные предложения через агента Жорже Мендеша. Какие клубы вступили в переговоры с португальской командой не сообщается.

Напомним, что Фернандес присоединился к «Бенфике» летом 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Роджера Шмидта он провел 24 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач.