Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился мнением о победе своей команды над «Борнмутом» (2:0) в рамках 17-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что голами во встрече отличились нападающий Кай Хавертц и полузащитник Мейсон Маунт.

«Хочу поблагодарить своих футболистов. Все были серьезно настроены и усердно старались ради достижения результата. Считаю, эту победу заслуженной. Мы должны продолжать выступать также успешно», — приводят слова Поттера британские СМИ.

Добавим, что в данный момент «Челси» занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 24 после 15 сыгранных матчей. 1 января подопечные Поттера сыграют на выезде с «Ноттингем Форрест».