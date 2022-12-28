«Он даст жару в РПЛ». Агент Сафонов - о Бердыеве в «Сочи»

Футбольный агент Алексей Сафонов дал комментарий относительно назначения Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

«Бердыев даст жару в РПЛ, даже не сомневаюсь в этом. Он следит за собой, не пьет, не курит. Подтянутый», - приводит слова функционера «РБ-Спорт».

Напомним, что Бердыев преступит к своим обязанностям с нового года. Срок контракта не сообщается. Ради работы в РПЛ 70-летний наставник в конце ноября покинул иранский «Трактор», который возглавлял с 2022 года.

К слову, в России Бердыев дважды приводил «Рубин» к чемпионству и выводил «Ростов» в групповой этап Лиги чемпионов.