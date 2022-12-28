ЦСКА предложил за Агапова 100 млн рублей, «НН» требует 150

Московский ЦСКА продолжает переговоры с «Нижним Новгородом» о переходе центрального защитника Ильи Агапова. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

По его данным, столичный клуб предложил за игрока 100 млн рублей, однако, в руководство нижегородцев требует 150 млн.

«Отсюда и разговоры о возможном включении в сделку Яковлева. Вместе с тем на Влада есть и другие претенденты.

Пока ничего не решено, что вчера мне подтвердили не только в агентстве, которое ведет дела Агапова, но источники в «НН» и ЦСКА. При этом, скорее всего, переход действительно состоится, чего я никогда и не опровергал», – написал Карпов в соцсети.

Напомним, Агапов перешел в «Нижний Новгород» летом 2022 года. До этого он выступал за «Спартак-2». В нынешнем сезоне РПЛ футболист отыграл 13 матчей. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.