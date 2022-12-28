Ван Гал уверен, что Гакпо станет звездой футбола

Бывший главный тренер сборной Голландии Луи ван Гал оценил профессиональные качества нападающего ПСВ Коди Гакпо, который близок к переходу в «Ливерпуль».

«У него есть все, чтобы стать звездой. У Коди характер будущей футбольной звезды, потому что он открыт ко всему. Этот парень молод, ему 23 года, но он выглядит моложе. Он выступает за ПСВ всего два-три года и всегда играет слева. Он не хотел играть в центре или на позиции десятки, но делал это для меня. Теперь он думает, что я прекрасный наставник», – заявил ван Гал британским СМИ.

Ранее сообщалось, что форвард уже прилетел в Англию на подписание контракта с «Ливерпулем».

Напомним, Гакпо поехал на ЧМ-2022 в составе сборной Голландии и провел там 5 матчей, забив 3 мяча. Что касается его выступлений за ПСВ, то футболист отыграл в этом сезоне 29 матчей, забил 15 голов и отдал 18 голевых передач.