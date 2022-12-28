Бывший футбольный арбитр Кузнецов стал начальником «Локомотива»

Бывший футбольный судья Сергей Кузнецов назначен начальником команды московского «Локомотива», сообщается в Telegram-канале железнодорожников.

Ранее Кузнецов занимал аналогичную должность в различных командах Российской премьер-лиги (РПЛ).

Администратором команды назначен чемпион Европы по пляжному футболу 2011 года Роман Заикин, который с 2015 года работал администратором и старшим менеджером различных сборных России по футболу.

После 17 туров «Локомотив» набрал 13 очков и находится на 14-м месте в чемпионате России.