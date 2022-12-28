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Тен Хаг рассказал, какого нападающего ищет «Манчестер Юнайтед»

Ранее клуб расстался с Криштиану Роналду.
28 декабря 2022 12:31
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил о желании подписать нового нападающего. По его словам, это решение связано с уходом Криштиану Роналду.

«Нам нужно найти замену, но она должна быть правильной. Это должен быть игрок, который приносит команде качество, а не просто увеличивает состав, потому что это только создаёт проблемы. И вы знаете, что критерии в «Манчестер Юнайтед» высоки», – заявил тренер британским СМИ.

Напомним, Роналду покинул «МЮ» перед стартом ЧМ-2022. Клуб расторг контракт с футболистом после скандального интервью, в ходе которого он обвинил тен Хага в отсутствии уважения.

источник: «Советский спорт»
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