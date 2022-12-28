Гвардиола рассказал о восстановлении Холанда: Эрлинг с каждым днем чувствует себя лучше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассчитывает на норвежского нападающего Эрлинга Холанда в матче 17-го тура чемпионата Англии с «Лидсом».

«Думаю, Эрлинг будет готов сыграть с «Лидсом». С каждым днем он чувствует себя лучше. Он свою форму наберет», - приводит слова испанского специалиста пресс-служба «горожан».

Напомним, что форвард долгое время отсутствовал из-за травмы, но 22 декабря вернулся на поле в игре Кубка лиги против «Ливерпуля» (3:2), где отметился забитым мячом.