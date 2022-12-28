World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Интер» хочет бесплатно подписать Тюрама летом

Ему дадут 5-летний контракт на 5 млн евро в год.
28 декабря 2022 13:12

«Интер» хочет подписать Маркуса Тюрама на правах свободного агента летом. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что миланский клуб предложил форварду гладбахской «Боруссии», который может стать свободным агентом летом, контракт сроком на пять лет с зарплатой пять млн евро в год.

Напомним, в текущем сезоне 25-летний француз провел 15 матчей за свой клуб, в которых забил десять голов и отдела пять результативных передач.

В составе своей национальной сборной Маркус стал серебряным призером ЧМ-2022 в Катаре.

Это интересно:
Александр Митрович признан игроком года в Сербии
Футболист во второй раз за карьеру получил данную награду.
28.12.2022 13:31
Футбол
«Шахтер» отказался продавать Мудрика в «Арсенал» за 60 млн евро
По данным СМИ, донецкий клуб хочет выручить с трансфера игрока не менее 100 млн евро.
28.12.2022 13:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Интер» хочет бесплатно подписать Тюрама летом
Ему дадут 5-летний контракт на 5 млн евро в год.
28.12.2022 13:12
Футбол
Гвардиола рассказал о восстановлении Холанда: Эрлинг с каждым днем чувствует себя лучше
Форвард долгое время отсутствовал из-за травмы, но 22 декабря вернулся на поле в игре Кубка лиги против «Ливерпуля» (3:2), где отметился забитым мячом.
28.12.2022 12:54
Футбол
Серхио Роберто: Сейчас я зарабатываю так, будто я только что пришел из дубля
Ранее футболист продлил контракт с «Барселоной» на один год.
28.12.2022 12:33
Футбол
Тен Хаг рассказал, какого нападающего ищет «Манчестер Юнайтед»
Ранее клуб расстался с Криштиану Роналду.
28.12.2022 12:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Экс-игрок ЦСКА Васин остался в «Кайрате» до конца сезона
Казахстанский клуб подписал с футболистом новое соглашение.
28.12.2022 12:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бывший футбольный арбитр Кузнецов стал начальником «Локомотива»
Также назначен новый администратор команды.
28.12.2022 12:24
Футбол
автор: Александр Евграфов
Пабло Сарабия может покинуть «ПСЖ»
Это может произойти уже в январе.
28.12.2022 12:14
Футбол
Бензема хочет доказать Дешаму, что тот допустил ошибку, отправив его в «Реал»
Нападающий не может забыть ситуацию, произошедшую на ЧМ в Катаре.
28.12.2022 12:06
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика