«Интер» хочет бесплатно подписать Тюрама летом

«Интер» хочет подписать Маркуса Тюрама на правах свободного агента летом. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что миланский клуб предложил форварду гладбахской «Боруссии», который может стать свободным агентом летом, контракт сроком на пять лет с зарплатой пять млн евро в год.

Напомним, в текущем сезоне 25-летний француз провел 15 матчей за свой клуб, в которых забил десять голов и отдела пять результативных передач.

В составе своей национальной сборной Маркус стал серебряным призером ЧМ-2022 в Катаре.