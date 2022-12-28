«Шахтер» отказался продавать Мудрика в «Арсенал» за 60 млн евро

Донецкий «Шахтер» не спешит расставаться с украинским полузащитником Михаилом Мудриком. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, лондонский «Арсенал» предложил за игрока 60 млн евро (40 – за трансфер, 20 – в виде бонусов), однако, «горняки» ответили отказом.

Отмечается, что англичане серьезно настроены и, скорее всего, пришлют улучшенное предложение.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» хочет выручить с трансфера Мудрика 100 млн евро.

Напомним, 21-летний хавбек – воспитанник донецкого клуба. В нынешнем сезоне он провел 24 матча, забил 10 голов и отдал 8 голевых передач.