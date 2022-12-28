Серхио Роберто: Уход Месси из «Барселоны» – до сих пор заноза для нас

Полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто не стал скрывать, что хотел бы видеть в команде Лионеля Месси. По его словам, уход аргентинца до сих пор «бьет» по каталонскому клубу.

Напомним, летом 2021 года форвард покинул «Барселону» и стал игроком «ПСЖ». Нападающий перебрался во Францию, поскольку не смог продлить контракт из-за финансовых ограничений, наложенных Ла Лигой.

«Мы с ним не общались, поэтому не знаю, рассматривал ли он вариант с возвращением в «Барселону». Но, конечно, «ПСЖ» он не будет любить так, как любил «Барсу». Это его клуб. То, как он ушел, – до сих пор заноза для нас. Но все-таки решение зависит от него», – сказал Роберто, чьи слова приводят испанские СМИ.

Ранее сообщалось, что 35-летний футболист не хочет возвращаться на «Камп Ноу». Он считает, что президент сине-гранатовых Жоан Лапорта не сдержал обещаний и спровоцировал ситуацию, при которой ему пришлось уйти.