Бывший защитник «Спартака» Жиго заявил, что у Европы неправильное представление о России

Защитник «Марселя» Самюэль Жиго, ранее выступавший за «Спартак» рассказал о том, как в Европе представляют Россию.

«Если честно, у России в Европе имидж страны из прошлого. Для иностранцев это холодная страна, где люди не слишком приветливы. Такое у многих представление, но все оказалось совсем не так - внешность обманчива», - сказал Жиго пресс-службе «Спартака».

За «Спартак» Жиго провел 110 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. В составе клуба защитник завоевал один трофей - Кубок России.