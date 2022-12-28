Денис Лактионов: Дзюба плывущий на лодке в Индонезии

«Ситуация со сменой конфедерации очень сложная. Отчасти согласен по поводу некоторых недочетов в АФК, особенно по логистике. Иногда приходится на лодках добираться до стадиона. Но в этом есть своя изюминка. Представляете себе какого-нибудь Дзюбу плывущим на лодке в Индонезии? А вот организация мероприятий на высоком уровне. В этом компоненте Азия ненамного уступает Европе. Уровень игры в Азии тоже неплохой для нас: Саудовская Аравия, Иран, Южная Корея, Австралия, Япония — команды, с которыми нам будет очень нелегко.

Будет ли Корея играть с Россией? Люди об этом пока не говорят. Нет такого, что они не хотят видеть Россию, насколько я знаю. Им, возможно, будет не очень комфортно с нами играть из-за санкций, но если нас официально примут в Азию, то с нами будут играть все. Я не самый большой эксперт по АФК, но тут, как в Европе, протестовать у отдельных футбольных федераций не получится», — сказал Лактионов Sport24.