Итальянец Даниэле Орсато признан лучшим арбитром чемпионата мира в Катаре

Назван лучший арбитр, работавший на чемпионате мира по футболу в Катаре. Им оказался итальянец Даниэле Орсато. Сегодня, 28 декабря, рефери получил приз имени Джулио Кампанати.

Напомним, Орсато отработал на ЧМ-2022 три матча: он обслуживал игру между Катаром и Эквадором (0:2), матч 2-го тура группового этапа между Аргентиной и Мексикой (2:0), а также полуфинал между сборными Аргентины и Хорватии (3:0).

Добавим, что приз имени Джулио Кампанати начали вручать с 2014 года в память о бывшем судье, который умер в октябре 2011 года.