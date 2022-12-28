Геннадий Орлов: Мы — европейцы. Переход в Азию – слом всей системы

«У меня поменялось мнение на этот счет, но все-таки лучше оставаться в Европе. Мы — европейцы. События могут поменяться в один миг. Если мы планируем идти в Азию, надо сначала узнать, пустят ли нас туда. Нужно просчитать все риски. Повторюсь, лучше оставаться в Европе. Потому что переход в Азию — слом всей системы, трата огромных денег и неизвестно, что к чему. Но с другой стороны — играть же надо. Может, стоит пока взять паузу и обратить внимание на ресурсы.

Чернышенко недавно рассказал, как они переадресовали несколько миллиардов, положенных на проведение международных соревнований на развитие стадионов и спортивных площадок. Это дает возможность молодым ребятам и детям заниматься спортом. Но профессиональный спорт тоже должен существовать. Надо принять какое-то решение. Однозначного мнения нет и быть не может. Я в раздумьях», — сказал Орлов Sport24.