Игрок сборной России Пиняев официально перешел в «Локомотив»

Игрок молодежной и национальной сборной России по футболу Сергей Пиняев перешел в московский «Локомотив», сообщается на сайте железнодорожников.

Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано на четыре года. Футболист будет выступать под номером 19.

Пиняев дебютировал в Российской премьер-лиге летом 2021 года в составе «Крыльев Советов». В этом сезоне он провел за самарский клуб 15 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

За молодежную сборную Пиняев провел 9 игр и отметился тремя забитыми мячами. 17 ноября он дебютировал за национальную команду страны в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0), став самым молодым игроком сборной в истории.