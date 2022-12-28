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Игрок сборной России Пиняев официально перешел в «Локомотив»

Контракт футболиста рассчитан на четыре года.
28 декабря 2022 17:15
автор: Александр Евграфов

Игрок молодежной и национальной сборной России по футболу Сергей Пиняев перешел в московский «Локомотив», сообщается на сайте железнодорожников.

Соглашение с 18-летним футболистом рассчитано на четыре года. Футболист будет выступать под номером 19.

Пиняев дебютировал в Российской премьер-лиге летом 2021 года в составе «Крыльев Советов». В этом сезоне он провел за самарский клуб 15 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

За молодежную сборную Пиняев провел 9 игр и отметился тремя забитыми мячами. 17 ноября он дебютировал за национальную команду страны в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0), став самым молодым игроком сборной в истории.

источник: «Советский спорт»
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