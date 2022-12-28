Дебютный гол Оздоева помог «Фатиху Карагюмрюку» обыграть «Трабзонспор»

«Фатих Карагюмрюк» в домашнем матче 16-го тура турецкой Суперлиги победил «Трабзонспор» со счетом 4:1.

За «Карагюмрюк» дебютный гол забил Магомед Оздоев (6-я минута), помимо него голами клубу помогли Фабио Борини (34), Маттео Риччи (67) и Жан Куасси (87). Автором единственного мяча «Трабзонспора» стал Марк Бартра (20), который в компенсированное к первому тайму время получил красную карточку. У «Карагюмрюка» за две желтые карточки удалили Эбрима Колли (56).

Клуб Оздоева набрал 16 очков и поднялся на 11 место. «Трабзонспор» с 26 очками остался пятым.