Голы Эйнджела Гомеса и Мохамеда Байо принесли «Лиллю» победу над «Клермоном»

«Лилль» в гостевом матче 16-го тура Лиги 1 победил «Клермон» со счетом 2:0.

За команду Паулу Фонсеки на 67-й минуте забил английский полузащитник Эйнджел Гомес, реализовав пенальти, а в компенсированное время отличился гвинейский форвард Мохамед Байо.

Добавим, что за три минуты до этого в составе «Клермона» вторую желтую карточку получил бывший защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие.

Гости набрали 29 очков и поднялись на шестое место турнирной таблицы, хозяева с 19 очками остались десятыми.

В следующем туре «Клермон» 1 января сыграет на выезде с «Лионом», «Лилль» на следующий день примет «Реймс».

Лига 1

16-й тур

«Клермон» (Клермон) - «Лилль» (Лилль) - 0:2 (0:0)

Голы: Гомес, 67 (пен.); Байо, 90+4

Удаление: Кофрие («Клермон»), 90+1