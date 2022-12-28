«Бенфика» не продаст Энцо Фернандеса за сумме меньше 120 млн евро, клуб не получал предложений

«Бенфика» не получала предложений по аргентинскому полузащитнику Энцо Фернандесу, сообщает Педро Сепульведа.

По его данным, если «Челси», «Ливерпуль» и «Реал» с кем-то и вели и переговоры, то только с агентом футболиста, сама «Бенфика» не продаст Энцо за сумма меньше 120 млн евро.

Напомним, что Фернандес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На мундиале в Катаре он провел семь матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Контракт хавбека с «орлами» рассчитан до 30 июня 2027 года.