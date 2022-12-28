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«Бенфика» не продаст Энцо Фернандеса за сумме меньше 120 млн евро, клуб не получал предложений

Переговоры вел только агент 21-летнего футболиста.
28 декабря 2022 23:22
автор: Максим Скороходов

«Бенфика» не получала предложений по аргентинскому полузащитнику Энцо Фернандесу, сообщает Педро Сепульведа.

По его данным, если «Челси», «Ливерпуль» и «Реал» с кем-то и вели и переговоры, то только с агентом футболиста, сама «Бенфика» не продаст Энцо за сумма меньше 120 млн евро.

Напомним, что Фернандес стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На мундиале в Катаре он провел семь матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Контракт хавбека с «орлами» рассчитан до 30 июня 2027 года.

источник: «Советский спорт»
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«Бенфика» не продаст Энцо Фернандеса за сумме меньше 120 млн евро, клуб не получал предложений
Переговоры вел только агент 21-летнего футболиста.
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