Колосков не уверен, что Пиняев и Глушенков усилят «Локомотив»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил последние приобретения «Локомотива», экс-футболистов «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Пиняев и Глушенков — талантливые ребята, задатки у них хорошие, но не факт, что они усилят «Локомотив». Только время покажет, смогут ли эти ребята расцвести в «Локомотиве», заранее ничего нельзя сказать. Вот переехал Агаларов из Уфы в Грозный — и что из этого получилось? Ничего. Так и здесь может быть. Но может быть и по-другому: может, парни там засияют», - приводит слова Колоскова «РБ-Спорт».

На счету 23-летнего Глушенкова в текущем сезоне по шесть голов и результативных передач в 21 матче.

18-летний Пиняев забил 4 мяча и отдал 3 голевых паса в 15 играх.

Оба футболиста подписали с «железнодорожниками» четырехлетние соглашения.