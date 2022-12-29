«Он такой сексуальный!»: Гвардиола оценил одного из лидеров «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил полузащитника своей команды Калвина Филлипса.

«Филлипс? У него прекрасное тело. Он такой сексуальный!», - приводит слова специалиста зарубежные журналисты.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Физической формой Филлиписа недоволен наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

Напомним, что Кэлвин стал игроком «Манчестер Сити» летом текущего года. Он ушел из «Лидса» за 49 миллиона евро.

В текущем сезоне Филлипс провел восемь матчей в нынешнем сезоне.

На ЧМ-2022 полузащитник сборной Англии сыграл два матча.