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«Это было запланировано»: Холанд объяснил, почему не праздновал голы в ворота «Лидса»

В свое время за йоркширцев выступал отец футболиста.
29 декабря 2022 09:46
автор: Александр Шульгин

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд объяснил, почему не праздновал голы в ворота «Лидса» в матче 17-тура АПЛ.

«То, что я не праздновал свои голы в матче с «Лидсом», было запланировано. Я чувствовал, что не должен праздновать. Я с уважением отношусь к Лидсу, городу, где я родился. Конечно, я радовался вместе с Джеком Грилишем, поблагодарил его за хорошую работу, так как те две голевые передачи, которые он мне отдал, были фантастическими.

Сегодня мои родители были на трибунах, присутствовала вся семья. Для меня это по-настоящему важно. Когда я был маленьким, у меня была футболка «Лидса» и джерси «Манчестер Сити» моего отца», - приводит слова форварда норвежская пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «горожан», а Холанд дважды отличился во втором тайме.

Ранее за «Лидс» выступал отец футболиста.

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«Это было запланировано»: Холанд объяснил, почему не праздновал голы в ворота «Лидса»
В свое время за йоркширцев выступал отец футболиста.
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