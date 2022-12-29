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Тер Штеген намекнул, когда и где закончит свою карьеру

Вратарь защищает цвета «Барселоны».
29 декабря 2022 11:55
автор: Александр Шульгин

Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре Тер Штеген ответил на вопрос, может ли он завершить свою карьеру в испанском клубе.

«Это вопрос, который возникает немного раньше, потому что я с нетерпением жду возможности играть еще много лет. «Барса» - идеальный клуб лично для меня прямо сейчас, и я горжусь тем, что ношу эту футболку все эти годы. Я в восторге, потому что люди относятся ко мне очень хорошо, они очень меня уважают, как лично, так и в отношении моей семьи, и сейчас это идеальное место для меня», - приводит слова футболиста испанская пресса.

Напомним, в текущем сезоне Тер Штеген провел 19 матчей во всех клубных турнирах, в которых пропустил 15 мячей.

Действующий контракт 30-летнего немца с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2025 года.

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