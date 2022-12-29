Мбаппе рассказал о беседе с Месси после финала ЧМ-2022 в Катаре

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о беседе с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.

Напомним, что титул завоевала южноамериканская команда, выиграв серию пенальти. Мбаппе в этой встече оформил хет-трик в финальной игре, Месси забил два мяча.

«Разговаривал с Месси после финала. Поздравил его с победой. Для Лео это было целью всей жизни, так же как и для меня, но я потерпел неудачу. я должен продолжать оставаться хорошим игроком», — цитируют Мбаппе зарубежные СМИ.

Добавим, что оба футболитса играют за французский «ПСЖ».