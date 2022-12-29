«Мы пытались не участвовать в этом». Абаскаль - о драке в матче «Спартака» с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал возможную причину драки в матче с «Зенитом» в матче шестого тура Кубка России.

Напомним, что встреча завершилась победой клуба из Санкт-Петербурга (0:0, 2:4 пен.).

«До этого момента «Спартак» не мог обыграть «Зенит» пять лет, а с разницей в три мяча – вообще 21 год. Думаю, то, что мы смогли их обыграть, тоже повлияло на произошедшее. Мы пытались не участвовать в этом, но это было невозможно. Игрок «Зенита» ударил судью, пока тот показывал футболистам карточки», — цитирует Абаскаля зарубежное СМИ.

Напомним, что Футболисты «Зенита» Малком, Родриго, Барриос и игроки «Спартака» Селихов, Николсон, Соболев дисквалифицированы за драку на шесть матчей Кубка России каждый.